40 пожарных тушили новосибирский цех по переработке дерева

4 Апр 2020 2020-04-04T11:20:41+03:00

В Новосибирске вспыхнул цех по деревообработке. Фото: МЧС.

Изменить размер текста: A A

4 апреля в Ленинском районе Новосибирска загорелось здание. Вспыхнул деревообрабатывающий цех. О произошедшем очевидцы сообщили в МЧС. К приезду пожарных уже обрушилась кровля здания.

- О возгорании одноэтажного здания очевидцы сообщили в 11:53. Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура и сильная задымленность, наличие в помещениях деревянных изделий способствовало быстрому распространению огня, - прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Пожарные справились за полчаса. Фото: МЧС.

На месте происшествия работали 40 человек личного состава, было задействовано 5 единиц техники. Пожарные потушили огонь в течение получаса. Но ущерб уже оказался значительным – в огне пострадало 600 квадратных метров цеха. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России.

В новосибирском цехе по переработке дерева произошел пожар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU