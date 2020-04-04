40 пожарных тушили новосибирский цех по переработке дерева
4 апреля в Ленинском районе Новосибирска загорелось здание. Вспыхнул деревообрабатывающий цех. О произошедшем очевидцы сообщили в МЧС. К приезду пожарных уже обрушилась кровля здания.
- О возгорании одноэтажного здания очевидцы сообщили в 11:53. Работу по ликвидации пожара осложняла высокая температура и сильная задымленность, наличие в помещениях деревянных изделий способствовало быстрому распространению огня, - прокомментировали в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.
Пожарные справились за полчаса. Фото: МЧС.
На месте происшествия работали 40 человек личного состава, было задействовано 5 единиц техники. Пожарные потушили огонь в течение получаса. Но ущерб уже оказался значительным – в огне пострадало 600 квадратных метров цеха. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям МЧС России.
В новосибирском цехе по переработке дерева произошел пожар.
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ИСТОЧНИК KP.RU