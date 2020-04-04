2020-04-04T10:11:09+03:00
Как сохранить деньги и не переплатить банку

Кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса: какие меры вводятся и как будут действовать

Объясняем, кому положены кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Пострадавшим от коронавируса можно будет получить отсрочку по кредитам.Пострадавшим от коронавируса можно будет получить отсрочку по кредитам.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Кредитные каникулы в Новосибирске из-за коронавируса - важная мера поддержки, на которые могут рассчитывать предприниматели. Госдума приняла закон, позволяющий получить отсрочку по уплате кредитов. Пойти на шестимесячные каникулы смогут те должники, которые пострадали из-за мер против распространения коронавируса.

Должники смогут рассчитывать на такую поддержку, если за последний месяц у них снизились доходы на 30% и более. Получить отсрочку можно будет, позвонив в банк, но затем у должника могут истребовать доказательства его финансовых проблем. Например - справку о доходах.

Судя по всему, подобных обращений будет много.

- В первые два дня в десятки раз возросло количество обращений ИП и малого бизнеса по поводу предоставления отсрочек. Закон достаточно жесткий и банк не имеет права отказать: в течение пяти дней необходимо предоставить кредитные каникулы, а затем в течение трех месяцев заемщик должен доказать правомерность такого рода просьбы, - цитирует ЧС-ИНФО президента Новосибирского банковского клуба Владимира Женова.

По мнению эксперта, следствием таких мер может стать рост процентной ставки по кредитам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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