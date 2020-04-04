2020-04-04T06:09:06+03:00
Происшествия

Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие

Водителю, из-за которого погиб человек, грозит до двенадцати лет лишения свободы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Водителя, который был пьяным за рулем и сбил человека, ждет суд.Водителя, который был пьяным за рулем и сбил человека, ждет суд.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске закончилось следствие о смертельном ДТП. Жертвой пьяного водителя стал пенсионер, которому было 66 лет. Трагедия произошла 21 августа в 19.50.

- Водитель самосвала МАЗ 1985 года рождения, находясь в состоянии опьянения, следовал по улице Николая Островского, - рассказывают о смертельном происшествии в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. - В пути следования водитель МАЗа совершил наезд на мужчину 1953 года рождения.

Машина сбила пенсионера на зебре. Для пешехода эта авария оказалась смертельной. А в действия водителя следствие нашло целый набор нарушений закона.

- Нахождение за рулем в состоянии опьянения, несоблюдение требований дорожных знаков, установленной скорости, правил проезда пешеходных переходов, - перечисляют сотрудники МВД.

Теперь дело направлено в суд. За нарушение правил, повлекшее смерть человека, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детскую больницу Новосибирска положили ребенка, прилетевшего из Дубая, его проверят на COVID-19
Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие
В Новосибирске женщина украла золото на 123 тысяч рублей
Полиция разыскивает мужчину с татуировкой «Инь-Янь» на руке
Пытается грызть косточку: у лабрадоров с Первомайского сквера родился щенок
Уникальные кадры: власти показали, как новосибирские медики работают с пробами на коронавирус
Дистанционное обучение школьников в Новосибирске: когда начнется и как будет проходить
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «С 6 апреля разрешается работа промышленных и строительных предприятий»
Генерал в отставке рассказал о секретной военной операции на Приштине
«Единая Россия» объединила всех неравнодушных в условиях эпидемии
Видео со стройки инфекционного центра в Новосибирске появилось в социальных сетях
Гвардейцы скрутили жуликов, пытавшихся вломиться в новосибирский салон связи
Новосибирск начали обрабатывать хлоркой
Призыв в армию в Новосибирске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв?
МТС в два раза увеличила скорость 4G-интернета в Искитиме
Поиски сибиряка, пропавшего в канун Нового года, закончились трагедией
Им можно, а нам — нет: новосибирцы из обсерватора просят отпустить их по домам
«Забыла проверить, нет ли утечки»: под Новосибирском в квартире пенсионерки взорвался газ
Какая же милая: видео с выдрой из зоопарка позабавило соцсети
Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля 2020: как будет работать
Из-за вспышки коронавируса отменили поезд Новосибирск-Новокузнецк
«Никто не воспринимал всерьез»: сибирячка показала ролик с рассказами друзей о коронавирусе за границей
«Не знаем, куда мог пойти»: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел со съемной квартиры
В Новосибирске госпитализировали троих детей, прилетевших из-за границы
Просидел пять дней без еды и света: спасатели освободили дедушку, застрявшего в гараже
«Хватило наглости»: служба доставки не привезла продукты пенсионерам во время самоизоляции
В Новосибирске отменили четыре утренних рейса в Москву