Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие

4 Апр 2020 2020-04-04T06:09:06+03:00

Водителя, который был пьяным за рулем и сбил человека, ждет суд. Фото: Влад КОМЯКОВ

Водителю, из-за которого погиб человек, грозит до двенадцати лет лишения свободы

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В Новосибирске закончилось следствие о смертельном ДТП. Жертвой пьяного водителя стал пенсионер, которому было 66 лет. Трагедия произошла 21 августа в 19.50.

- Водитель самосвала МАЗ 1985 года рождения, находясь в состоянии опьянения, следовал по улице Николая Островского, - рассказывают о смертельном происшествии в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. - В пути следования водитель МАЗа совершил наезд на мужчину 1953 года рождения.

Машина сбила пенсионера на зебре. Для пешехода эта авария оказалась смертельной. А в действия водителя следствие нашло целый набор нарушений закона.

- Нахождение за рулем в состоянии опьянения, несоблюдение требований дорожных знаков, установленной скорости, правил проезда пешеходных переходов, - перечисляют сотрудники МВД.

Теперь дело направлено в суд. За нарушение правил, повлекшее смерть человека, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU