Пьяный водитель самосвала насмерть сбил пенсионера – закончено следствие
В Новосибирске закончилось следствие о смертельном ДТП. Жертвой пьяного водителя стал пенсионер, которому было 66 лет. Трагедия произошла 21 августа в 19.50.
- Водитель самосвала МАЗ 1985 года рождения, находясь в состоянии опьянения, следовал по улице Николая Островского, - рассказывают о смертельном происшествии в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. - В пути следования водитель МАЗа совершил наезд на мужчину 1953 года рождения.
Машина сбила пенсионера на зебре. Для пешехода эта авария оказалась смертельной. А в действия водителя следствие нашло целый набор нарушений закона.
- Нахождение за рулем в состоянии опьянения, несоблюдение требований дорожных знаков, установленной скорости, правил проезда пешеходных переходов, - перечисляют сотрудники МВД.
Теперь дело направлено в суд. За нарушение правил, повлекшее смерть человека, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU