В Новосибирске женщина украла золото на 123 тысяч рублей
В Новосибирске полиция задержала женщину, которую подозревает в краже.
- Преступление было совершено 14 марта 2020 года в жилом доме улице Линейной, где были похищены принадлежащие хозяину квартиры золотые украшения. Ущерб составил 123 600 рублей, - сообщает областное управление МВД России.
Правоохранители вышли на сибирячку, которая, как считают в ведомстве, и унесли золото.
Подозреваемая – жительница Дзержинского района, ей 45 лет, ранее не судима.
Трех недель, прошедших со дня кражи, оказалось для преступницы более, чем достаточно, чтобы сбыть добычу. По предварительным данным, она сдала золото в ломбард.
ИСТОЧНИК KP.RU