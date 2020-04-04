Полиция разыскивает мужчину с татуировкой «Инь-Янь» на руке

4 Апр 2020 2020-04-04T04:51:32+03:00

Алексей Утюганов ушел из дома месяц назад и до сих пор не вернулся

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МВД разыскивает 37-летнего мужчину, который безвестно пропал еще месяц назад. По данным ведомства, Алексей Викторович Утюганов ушел из дома на улице Макаренко, 27/2 еще 4 марта и больше не возвращался.

У пропавшего есть особые приметы – две татуировки. Одна – с изображением знака «Инь-Янь» на кисти левой руки, другая – крест на предплечье правой руки.

Рост Алексея Утюганова - около 165-170 сантиметров. Он среднего телосложения, глаза серые, волосы прямые, коротко стриженные.

Был одет в черную шапку, бежевую куртку, черные штаны и черные ботинки.

- Всех, кому что-либо известно о местонахождении Утюганова, просят сообщить в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску по телефонам: 8 (383) 232-20-02, 8(383) 232-19-61, 8(383) 232-19-74, - обращается к жителям МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU