2020-04-03T17:02:45+03:00
Общество

Уникальные кадры: власти показали, как новосибирские медики работают с пробами на коронавирус

Наличие диагноза проверяют у тех людей, которые вернулись из-за границы
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Власти выложили фотографии, на которых показана работа по борьбе с коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области.Власти выложили фотографии, на которых показана работа по борьбе с коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области.
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«Вот так берут пробы на коронавирус у тех, кто находится на самоизоляции после возвращения из-за границы», - с такой подписью региональное Министерство здравоохранения выложило фотографии медиков.

На снимках – герметичная емкость, а также медики с реквизитом. Судя по наличию в руках свечи и спичек, сотрудницам предстоит нагревать жидкость – видимо, для получения нужной реакции.

«Напомним, что тест делают по показаниям, а не по желанию. И показания определяет Роспотребнадзор. В этот список входят: те, кто вернулся из-за границы; те, кто непосредственно контактировал с инфицированными; пациенты с пневмониями, независимо от того, выезжали ли они из России», - сообщает Минздрав.

Также теперь тест делают людям старше 65 лет, если они заболели ОРВИ, медикам, которые лечат больных с COVID-19, тем, кто находится в закрытых учреждениях – интернатах, исправительных учреждениях и т.п..

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Медики проверяют наличие вируса. Фото: Минздрав Новосибирской области.

Медики проверяют наличие вируса. Фото: Минздрав Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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