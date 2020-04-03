2020-04-03T16:50:43+03:00
Общество

С 6 апреля школы Новосибирска переходят на дистанционное обучение

Детские сады будут продолжать работу в режиме дежурных групп
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Школьники Новосибирска начнут дистанционное обучение с 6 апреляШкольники Новосибирска начнут дистанционное обучение с 6 апреля
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Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал на брифинге журналистам, что все общеобразовательные организации региона с 6 апреля начинают обучение детей в дистанционном режиме. В министерстве разработали три модели удаленного обучения детей.

— Первая модель — реализация образовательной программы исключительно на основе дистанционных технологий. Вторая — применение дистанционных технологий с использованием различных средств связи и сервисов. Третья модель, касающаяся, в первую очередь, сельской местности, допускает посещение малокомплектных школ при строгом соблюдении всех санитарных требований, — сказал Сергей Федорчук.

Министр отметил, что вторая модель преимущественно для школ, где скорость интернета не позволяет проводить занятия в режиме реального времени. В этом случае материалы будут передаваться ученикам через электронную почту и мессенджеры.

Чиновник обратил внимание, что в первые дни занятий на дистанционном обучении возможны технические перебои связи. Однако они будут регулироваться в оперативном штабе. Помимо этого, на удаленном обучении по-прежнему остаются колледжи, техникумы и ВУЗы. Детские сады также продолжат работу в режиме дежурных групп. В учреждениях дополнительного образования каникулы продлятся до 13 апреля — затем будут приниматься дальнейшие решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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