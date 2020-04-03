Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

3 Апр 2020 2020-04-03T16:04:05+03:00

Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года озвучил оперштаб

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За сутки в Новосибирске не прибавилось ни одного человека с диагнозом «коронавирус». По данным Оперативного штаба Новосибирской области в регионе по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Причем, две пациентки уже выписаны после выздоровления

«В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 3 апреля находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция»», - сообщает оперштаб региона.

Тем временем, Роспотребнадзор обнародовал данные по стране. За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.

Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU