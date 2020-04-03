Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
За сутки в Новосибирске не прибавилось ни одного человека с диагнозом «коронавирус». По данным Оперативного штаба Новосибирской области в регионе по-прежнему зарегистрировано десять случаев заражения COVID-19. Причем, две пациентки уже выписаны после выздоровления
«В инфекционной больнице №1 Новосибирска по состоянию на утро 3 апреля находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными. В том числе 8 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция»», - сообщает оперштаб региона.
Тем временем, Роспотребнадзор обнародовал данные по стране. За последние сутки в России подтвержден 601 случай коронавирусной инфекции COVID-19 в 32 регионах.
Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
ИСТОЧНИК KP.RU