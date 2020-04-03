«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений

3 Апр 2020 2020-04-03T16:08:09+03:00

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На сайте мэрии Новосибирска запущен опрос на тему профилактики коронавируса. Респондентам предлагается ответить, в том числе, на вопросы об их работе.

Опрос запущен 3 апреля и, по данным властей, продлится две недели. Если информация на странице опроса верна, за первые четыре часа в нем приняло участие около 4 тысяч человек. Публикуем наиболее примечательные, по мнению КП-Новосибирск, результаты к этому часу.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

8,6% опрошенных говорят, что сведений о порядке самоизоляции в городе - слишком мало, эти люди запутались в информации.

31,5% за то, чтобы ограничительные меры в городе были более жесткими.

Лишь 46,2% опрошенных ответило, что беспрекословно соблюдает меры личной безопасности.

12% жителей написало, что их отпустили с работы без содержания. Еще 7,6% в отпуске за свой счет.

59% человек написало, что у них нет сбережений, а живут «от зарплаты до зарплаты».

Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU