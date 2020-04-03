2020-04-03T16:08:09+03:00
Общество

«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений

Мэрия запустила опрос, посвященный проблеме коронавируса и апрельским «каникулам»
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Некоторые новосибирцы запутались в вопросах самоизоляции.Некоторые новосибирцы запутались в вопросах самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

На сайте мэрии Новосибирска запущен опрос на тему профилактики коронавируса. Респондентам предлагается ответить, в том числе, на вопросы об их работе.

Опрос запущен 3 апреля и, по данным властей, продлится две недели. Если информация на странице опроса верна, за первые четыре часа в нем приняло участие около 4 тысяч человек. Публикуем наиболее примечательные, по мнению КП-Новосибирск, результаты к этому часу.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

8,6% опрошенных говорят, что сведений о порядке самоизоляции в городе - слишком мало, эти люди запутались в информации.

31,5% за то, чтобы ограничительные меры в городе были более жесткими.

Лишь 46,2% опрошенных ответило, что беспрекословно соблюдает меры личной безопасности.

12% жителей написало, что их отпустили с работы без содержания. Еще 7,6% в отпуске за свой счет.

59% человек написало, что у них нет сбережений, а живут «от зарплаты до зарплаты».

Новосибирск в условиях самоизоляции – что рассказывают горожане. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 3 апреля 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Жил от зарплаты до зарплаты» - большинство новосибирцев призналось в отсутствии сбережений
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «С 6 апреля разрешается работа промышленных и строительных предприятий»
Генерал в отставке рассказал о секретной военной операции на Приштине
«Единая Россия» объединила всех неравнодушных в условиях эпидемии
Видео со стройки инфекционного центра в Новосибирске появилось в социальных сетях
Гвардейцы скрутили жуликов, пытавшихся вломиться в новосибирский салон связи
Новосибирск начали обрабатывать хлоркой
Призыв в армию в Новосибирске из-за коронавируса: как будет проходить весенний призыв?
МТС в два раза увеличила скорость 4G-интернета в Искитиме
Поиски сибиряка, пропавшего в канун Нового года, закончились трагедией
Им можно, а нам — нет: новосибирцы из обсерватора просят отпустить их по домам
«Забыла проверить, нет ли утечки»: под Новосибирском в квартире пенсионерки взорвался газ
Какая же милая: видео с выдрой из зоопарка позабавило соцсети
Режим работы общественного транспорта в Новосибирске с 3 по 30 апреля: как будет работать
Из-за вспышки коронавируса отменили поезд Новосибирск-Новокузнецк
«Никто не воспринимал всерьез»: сибирячка показала ролик с рассказами друзей о коронавирусе за границей
«Не знаем, куда мог пойти»: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел со съемной квартиры
В Новосибирске госпитализировали троих детей, прилетевших из-за границы
Просидел пять дней без еды и света: спасатели освободили дедушку, застрявшего в гараже
«Хватило наглости»: служба доставки не привезла продукты пенсионерам во время самоизоляции
В Новосибирске отменили четыре утренних рейса в Москву