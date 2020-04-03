Как спрятать 9 телефонов в трех палках колбасы, теперь знает служба надзора новосибирского изолятора

3 Апр 2020 2020-04-03T03:38:13+03:00

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В следственный изолятор-1 Новосибирской области принесли передачку для заключенных. Но дойти посылка до адресата не успела, ее перехватили сотрудники оперативного отдела и служба местного надзора. Посылку открыли и увидели в ней три палки колбасы. А в трех палках колбасы нашли телефоны.

— При досмотре посылки на имя одного из подследственных, содержащихся в следственном изоляторе №1, в колбасе заводского производства обнаружены и изъяты 9 сотовых телефонов и зарядные устройства к ним.

За попытку передать «ценный» груз за решетку нарушителю теперь грозит штраф — до пяти тысяч рублей. Сотрудники надзора сфотографировали колбасу, использованную в качестве маскировки, и показали на всеобщее обозрение. Гостей СИЗО просят больше так не делать.

Вот что было изъято из колбасы. Фото: ГУФСИН НСО

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ИСТОЧНИК KP.RU