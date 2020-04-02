2020-04-02T11:41:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года: заболел еще 771 человек

Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года увеличилось за сутки
Татьяна СОЛОВОВА
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В аэропорту прилетевших проверяют медики и волонтеры.В аэропорту прилетевших проверяют медики и волонтеры.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года продолжает расти: об этом сообщают в оперативном штабе.

Опасная болезнь диагностирована у еще 771 человека в 29 регионах России. То есть общее число заболевших возросло до 3548 человек.

Как сообщает kp.ru, больше всего зараженных в Москве: там коронавирус подтвердился у 595 человек. А также в Подмосковье (заболели 43 человека) и в Санкт-Петербурге (заразились 22 человека).

ИСТОЧНИК KP.RU

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