Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года: заболел еще 771 человек
Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года увеличилось за сутки
В аэропорту прилетевших проверяют медики и волонтеры.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество зараженных коронавирусом в России на 2 апреля 2020 года продолжает расти: об этом сообщают в оперативном штабе.
Опасная болезнь диагностирована у еще 771 человека в 29 регионах России. То есть общее число заболевших возросло до 3548 человек.
Как сообщает kp.ru, больше всего зараженных в Москве: там коронавирус подтвердился у 595 человек. А также в Подмосковье (заболели 43 человека) и в Санкт-Петербурге (заразились 22 человека).
ИСТОЧНИК KP.RU