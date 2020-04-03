«Никто не воспринимал всерьез»: сибирячка показала ролик с рассказами друзей о коронавирусе за границей

3 Апр 2020 2020-04-03T08:13:14+03:00

В первую неделю карантина никто не верил в вирус, в результате заболели тысячи. Фото: REUTERS

Беспечное отношение к карантину в первую неделю привело к десяткам тысяч заболевших

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Автором видео стала новосибирская студентка — она готовит второе видео о том, как найти работу в кризис.

Студентка и путешественница Арина Недведская и Михаил Гочаров выпустили обращение новосибирцев, которые застали вспышку коронавируса в Европе и Азии. Новосибирцы, оказавшиеся на карантине за границей, призвали сибиряков соблюдать правило самоизоляции. Молодые люди из Германии, Италии, Франции, Великобритании, с острова Бали винят во всем беспечность людей и просят не повторять ошибки молодежи.

Всего для съемок видео откликнулись более 30 человек, некоторые из них переболели коронавирусом.

Сибирячка Виктория из Германии рассказала, что в первую неделю карантина никто не воспринимал угрозу всерьез, а студенты устраивали вечеринки — в результате сейчас в стране более 50 тысяч человек заражены коронавирусом.

Новосибирец Иван оказался в Лондоне, там заболели 19 тысяч человек, и их количество удваивается каждые три-четыре дня. В столице Великобритании ощущается нехватка врачей и мест в больницах. Все ждут, что ситуация улучшится, но не рассчитывают на скорый исход.

— Сейчас люди действительно не воспринимают проблему всерьез, им недостает информации. На призыв рассказать о карантине откликнулись мои знакомые от США и Аргентины до Италии и Австралии. В ближайшее время мы создадим расширенную версию для тех, кто понимает, что 5 апреля карантин не кончится. О том, как грамотно вести себя в кризис, где искать новую работу, — говорит Арина Недведская.

КОРОНАВИРУС. Послание сибирячек со всего мира..Реальные люди со всего света об опасности, мерах предосторожности, ситуации в других странах. Что ждет Россию и когда это закончится.

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