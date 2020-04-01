«Отправляйте свои шарики Саи-Бабе!»: из-за коронавируса новосибирские сектанты застряли в Индии

1 Апр 2020 2020-04-01T14:53:58+03:00

Елена Байкова, она же Лола, она же Лила, уверяет всех, что слышит голос Саи Бабы. Фото: СОЦСЕТИ

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Похоже, есть люди, которые способны обратить эпидемию коронавируса в свою пользу. Во всяком случае, болезнь может принести прибыль лидеру новосибирской секты Лоле Байковой.

Лола застряла в Индии – из-за пандемии там действуют ограничения, и многим приезжим пришлось задержаться в этой стране. Со своими сподвижниками женщина общается по интернету.

«Слышит послания от мертвеца» - в Индии застряла предводительница новосибирской секты. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Пробовали на днях поехать на служение в допустимые часы, но не смогли покинуть город на такси. Заплатили водителю и за пропуск полицейскому, но пришел доктор и завернул нас. После этого полицейский начал бить палкой по машине, водитель уехал, не дав нам возможности вернуть деньги. От таксиста мы обратно тоже ничего не получили, он заправил машину на наши деньги», - поделилась она в очередном сообщении фанатам.

Байкова пропагандирует поклонение индийскому «гуру» Саи Бабе, который умер 9 лет назад. Последовательница уверяет, что получает от своего кумира информацию, которую доносит до последователей. Также она пишет книги, в которых, якобы, излагает мысли Саи Бабы.

Среди адептов Лола пропагандирует голодание. Жертвой такой «практики» однажды стала девушка, которая заморила себя голодом и умерла.

Сейчас во время эпидемии Байкова предлагает сподвижникам читать ее книги (продажа литературы, судя по всему, приносит жрице прибыль), а также «создавать шары любви». На одном из вебинаров приближенные к Лоле передали союзникам очередное пожелание:

- Сейчас непростая ситуация по всему миру, связанная с вирусом, и очень многие люди, которые находились в Индии в паломничестве, не могут выбраться. Лола обращается ко всем нам с просьбой: если вам не все равно, если вы чувствуете в себе желание как-то помочь в этой ситуации, то создавайте шары любви Саи-Бабе с просьбой вселить любовь и терпение ко всем людям в Индии и помочь вывести иностранцев невредимыми. Отправляйте свои шарики Саи-Бабе!

* Саи Баба - индийский гуру, который объявил, что является живым богом. Он оставил семью и вместе с последователями основал «Обитель вечного покоя». Есть сведения о том, что он совращал и насиловал подростков. Кроме этого, однажды всплыли сведения о хищении денег, пожертвованных Саи Бабе на строительство больницы и системы водоснабжения для деревень в Индии. В 2011 году 84-летний Саи Баба попал в больницу с сердечным приступом, а спустя три недели умер.

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ИСТОЧНИК KP.RU