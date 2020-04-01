В Новосибирске появились люди в костюмах химзащиты, поливающие улицы: в мэрии объяснили, кто это

1 Апр 2020 2020-04-01T14:53:46+03:00

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Читательница КП-Новосибирск Ольга прислала нам в редакцию необычные фотографии. В кадре - люди в костюмах химзащиты, которые поливают дорогу на улице каким-то химраствором. Снимок сибирячка сделала у дома №65в в Гвардейском.

- Все происходило в первом часу дня: никаких резких запахов во время обработки улицы не было, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - Люди спокойно шли мимо, никто их не останавливал. Но непонятно было, что происходит.

Люди в костюмах химзащиты привлекли внимание. Фото: предоставлено читателем КП.

Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились в мэрию Новосибирска. И вот, что нам объяснили:

- В среду проходили плановые учения у военных, - разъяснили КП-Новосибирск в мэрии города.

В общем, кадры получиличь эффектные, но переживать новосибирцам не о чем.

Здесь стояла и машина. Фото: предоставлено читателем КП.

ИСТОЧНИК KP.RU