В Новосибирске появились люди в костюмах химзащиты, поливающие улицы: в мэрии объяснили, кто это
Читательница КП-Новосибирск Ольга прислала нам в редакцию необычные фотографии. В кадре - люди в костюмах химзащиты, которые поливают дорогу на улице каким-то химраствором. Снимок сибирячка сделала у дома №65в в Гвардейском.
- Все происходило в первом часу дня: никаких резких запахов во время обработки улицы не было, - рассказала КП-Новосибирск Ольга. - Люди спокойно шли мимо, никто их не останавливал. Но непонятно было, что происходит.
Люди в костюмах химзащиты привлекли внимание. Фото: предоставлено читателем КП.
Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились в мэрию Новосибирска. И вот, что нам объяснили:
- В среду проходили плановые учения у военных, - разъяснили КП-Новосибирск в мэрии города.
В общем, кадры получиличь эффектные, но переживать новосибирцам не о чем.
Здесь стояла и машина. Фото: предоставлено читателем КП.
ИСТОЧНИК KP.RU