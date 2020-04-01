2020-04-01T05:33:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из Китая

В Новосибирск должны доставить 320 тысяч масок
Надежда РЫЖКИНА
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В мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из КитаяВ мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из КитаяФото: Алена МАРТЫНОВА
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В мэрии Новосибирска рассказали, действительно ли в столицу Сибири везут 320 тысяч медицинских масок из Китая. Вот, что в ведомстве пояснили о поставке из Поднебесной:

— Муниципальная новосибирская аптечная сеть ожидает поступление 320 тысяч медицинских масок. К настоящему времени груз пересек русско-китайскую границу, — подтвердили в департаменте по социальной политике мэрии.

Но когда средства защиты прибудут в Новосибирск, еще неизвестно. Это зависит от условий перевозок, на которые ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.

— Как только маски поступят в Новосибирск, они будут направлены для продажи во все филиалы муниципальной аптечной сети, — рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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