1 Апр 2020 2020-04-01T05:33:23+03:00

В мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из Китая Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В мэрии Новосибирска рассказали, действительно ли в столицу Сибири везут 320 тысяч медицинских масок из Китая. Вот, что в ведомстве пояснили о поставке из Поднебесной:

— Муниципальная новосибирская аптечная сеть ожидает поступление 320 тысяч медицинских масок. К настоящему времени груз пересек русско-китайскую границу, — подтвердили в департаменте по социальной политике мэрии.

Но когда средства защиты прибудут в Новосибирск, еще неизвестно. Это зависит от условий перевозок, на которые ввели ограничения из-за пандемии коронавируса.

— Как только маски поступят в Новосибирск, они будут направлены для продажи во все филиалы муниципальной аптечной сети, — рассказали в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU