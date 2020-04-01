2020-04-01T05:05:38+03:00
Общество

«Как он туда попал?»: пожилой сибиряк скатился под лестницу в подъезде и не смог выбраться

Освобождать его пришлось спасателям
Надежда РЫЖКИНА
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Пенсионер загадочным образом угодил за ограждение и не смог сам выбраться. Фото: стоп-кадрПенсионер загадочным образом угодил за ограждение и не смог сам выбраться. Фото: стоп-кадр
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Спасатели МАСС столкнулись с необычной просьбой о помощи. Вечером вторника, 31 марта, поступил звонок. Жители одного из домов на улице Жуковского рассказали, что в их подъезде под лестницей первого этажа сидит пожилой мужчина, сильно опьяневший. Проблема в том, что пространство между лестницей и перилами было загорожено решеткой с частыми прутьями. Как сибиряк смог полностью пролезть через нее, даже для спасателей осталось загадкой.

— Оказалось, что в неадекватном состоянии он как-то умудрился упасть и скатиться под прутья решетки. Спасателям пришлось перекусить часть прутьев на перилах лестницы, чтобы вызволить мужчину из заточения, — рассказали на своей официальной странице в соцсетях «Спасатели МАСС».

Оказавшись на свободе, пенсионер благополучно вышел из подъезда — жил он в соседнем доме. От медицинской помощи он отказался.

Спасатели вытащили мужчину, упавшего под лестницу.Вчера вечером в 19:19 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в одном из подъездов жилого дома на ул. Жуковского мужчина находится в пространстве под лестницей первого этажа. Только вся проблема заключается в том, что пространство между лестницей и перилами дополнительно обварено прутьями арматуры и попасть туда мужчина просто не мог. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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