2020-04-01T04:16:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Помогут ли при коронавирусе прививки от гриппа, пневмонии и туберкулеза: разбираемся с экспертами

«Комсомолка» узнала, что может защитить нас при борьбе с коронавирусной инфекцией
Надежда РЫЖКИНА
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Разбираемся, помогут ли прививки от других болезней против коронавируса.Разбираемся, помогут ли прививки от других болезней против коронавируса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Поможет ли прививка от гриппа защитить от коронавируса или уменьшить развитие опасных осложнений? Если сделана вакцина БЦЖ против туберкулеза, перенесут ли привитые эпидемию легче? А привитые от пневмококка? Эти вопросы мучают людей с тех пор, как началась эпидемия.

Прежде всего задаются вопросом о прививке от гриппа. Всемирная организация здравоохранения отвечает: вакцины от гриппа никак не действуют восприимчивость к коронавирусу — так показывают исследования. Однако, если вы успели привиться, это в любом случае хорошо, потому что вероятность подхватить грипп никуда не делась.

Самое опасное и частое осложнение новой инфекции — коронавирусная пневмония. Однако есть прививка и от воспаления легких. Она создает иммунитет против бактерий пневмококков, возбудителей болезни — они как раз вместе с другими вредными бактериями заселяются в легкие при заражении коронавирусом. Тем не менее, эксперты не дают kp.ru однозначного ответа, поможет ли эта прививка.

— Сами по себе вакцины против пневмококка достаточно эффективные и безопасные. В «мирное» время делать такие прививки стоит, чтобы защитить себя именно от бактериальных пневмоний. Но научные данные и медицинские наблюдения показывают, что вакцина от пневмококков не может ощутимо помочь в борьбе с коронавирусом, — поясняет иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Но и здесь: если вы уже сделали прививку от пневмококков — хорошо. Если нет, лучше не стоит. А вот риск подцепить новый коронавирус в больнице или по дороге туда гораздо больше, чем бактериальную пневмонию.

Есть также предположение, что от коронавируса помогает прививка против туберкулеза. К такому выводу пришли американские эпидемиологи. Они сравнили распространенность вакцинации БЦЖ с уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса в разных странах. Цифры привели их к обнадеживающему выводу: те люди, которые ставили себе прививку, реже заражались коронавирусом и у них реже развивались тяжелые осложнения. Можно ли надеяться на тот же исход в России?

— На мой взгляд, пока нет убедительных научно-медицинских доказательств, что вакцина БЦЖ помогает в защите именно от коронавируса. Все-таки возбудитель туберкулеза — бактерия. При этом, безусловно, такая прививка очень важна для защиты нашего здоровья от туберкулеза, — говорит вакцинолог, педиатр Евгений Тимаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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