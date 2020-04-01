«Они покоцаны все»: врачи показали снимок легких зараженного коронавирусом
Врачи в Москве показали фотографию легких больного коронавирусом. Столичные медики надеяться, что это заставит людей задуматься и не нарушать режим самоизоляции.
— «Симптом «матового стекла» множество округлых пятен». Видно, что пневмония, вызванная коронавирусом, серьезно отличается от бактериальной или пневмонии, вызванной штаммом так называемого “свиного гриппа” H1N1, — сообщает сайт kp.ru.
Медики отмечают, что даже если человек и сможет выздороветь «отпечаток» на его легких останется навсегда.
— Они будут «покоцаны» фиброзом, — объясняют медики. — Увы, это особенности коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU