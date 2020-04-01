«Изолировался в кабинете»: у главного врача в больнице Коммунарки обнаружили коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T03:21:12+03:00

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У главврача Городской клинической больницы №40 Дениса Проценко положительный тест на коронавирус.

— Он сообщил об этом на своей странице в соцсетях. При этом Проценко отметил, что на больничный он не уходит, а продолжит работу — «на удаленке», — об этом сообщает сайт kp.ru.

По одному из предположений врач мог заразиться от одного из пациентов. Не смотря на все меры предосторожности и спецзащиту. Отметим, что сейчас в больнице на Коммунарке находятся 314 человек. Из них у 59 подтвержден коронавирус.

— Он изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, — рассказал специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU