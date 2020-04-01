«Изолировался в кабинете»: у главного врача в больнице Коммунарки обнаружили коронавирус
У главврача Городской клинической больницы №40 Дениса Проценко положительный тест на коронавирус.
— Он сообщил об этом на своей странице в соцсетях. При этом Проценко отметил, что на больничный он не уходит, а продолжит работу — «на удаленке», — об этом сообщает сайт kp.ru.
По одному из предположений врач мог заразиться от одного из пациентов. Не смотря на все меры предосторожности и спецзащиту. Отметим, что сейчас в больнице на Коммунарке находятся 314 человек. Из них у 59 подтвержден коронавирус.
— Он изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций, — рассказал специалист.
ИСТОЧНИК KP.RU