Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов

1 Апр 2020 2020-04-01T03:18:16+03:00

Платить налог будут те, чей доход от процентов по вкладам составляет больше 60 тысяч рублей в год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Разбираемся, какая сумма будет облагаться налогом и нужно ли будет платить налог с кэшбека

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Госдума опубликовала документ, в котором разъясняются нюансы нового налога на вклады миллионеров. Об этом сообщает сайт kp.ru. Такой сбор предложил неделю назад ввести президент России Владимир Путин. Чиновники обещают, что новый налог вступит в силу с 1 января 2021 года. Встает вопрос: как его будут считать?

За основу возьмут ключевую ставку Центробанка. Сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых. В среднем предлагают банки предлагают по вкладам примерно столько же.

Облагаться налогом будут только те, чей доход от процентов составит больше 60 тысяч рублей в год. Например, если у человека на вкладе лежит 1,1 миллион рублей, то он за год получит 66 тысяч процентного дохода. Из них 13% возьмут только с «лишних» 6 тысяч. А остальные 60 тысяч будут не «тронуты».

Кстати, такие условия касаются не только миллионеров. Даже если у вас в банке лежит 900 тысяч рублей под 7% годовых, то доход за год составит 63 тысячи рублей. С «лишних» 3 тысяч придется заплатить налог. И наоборот: если в банке лежат 1,2 млн рублей под 5% годовых, то доход составит как раз 60 тысяч — и платить государству ничего не придется.

В законопроекте указано, что все сбережения конкретного лица будут суммироваться. Все банки будут ежегодно отправлять данные о начисленных процентах по вкладам. В налоговой будут считать единую накопленную сумму дохода, а потом выставлять счета своим налогоплательщикам.

Но не выйдет ли сбоя в этой системе?

— Посчитать никаких проблем нет, даже если ключевая ставка будет меняться. В банках этот механизм давно отлажен, — поясняет Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». — Банки работают напрямую с налоговой уже с 2013-14 годов. В течение трех дней они сообщают в ФНС об открытии всех счетов физлиц. Так что сбоев быть не должно.

И один из главных вопросов: придется ли платить налог с кэшбека?

— Арбитражный суд давно постановил, что кэшбек — это не доход, а скидка, так что платить с него налоги не нужно— объясняет Аркадий Брызгалин.

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ИСТОЧНИК KP.RU