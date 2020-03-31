Дом не продается: объявление о продаже особняка Джигана и Оксаны Самойловой оказалось фейком

31 Март 2020 2020-03-31T11:11:09+03:00

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В сети появились слухи, что рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова собираются продавать дом за почти 140 миллионов рублей. Фото роскошного особняка и его интерьера появилось на сайте агентства элитной недвижимости. Увидев эти фотографии, фанаты пары уже было решили, что супруги разводятся и делят имущество

Но объявление о продаже дома оказалось фейком.

— Этот объект продан чуть больше года назад, сейчас там благополучно проживает семья с детьми, — рассказал kp.ru агент, специализирующийся на продаже элитной недвижимости в Подмосковье. — Объявление появилось на сайте посредника по ошибке, видимо, они не отслеживают актуальность информации. Этот дом совершенно точно не продается, объявление старое.

Свой дом мечты Джиган и Оксана Самойлова искали два года. Особняк они купили в 2019 году за 199 миллионов рублей, а в нынешнем объявлении его цена «упала» до 139 миллионов.

В трехэтажном доме площадью 750 квадратных метров - четыре спальни, огромная гардеробная, хамам, бассейн и даже кинотеатр. На территории особняка есть детская площадка, зона барбекю и отдельный дом для прислуги с тремя спальнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU