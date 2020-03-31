2020-03-31T06:23:37+03:00
Общество

Как судебные приставы будут работать до 5 апреля 2020 в Новосибирске

Рассказываем, как судебные приставы будут работать до 5 апреля в Новосибирске
Надежда РЫЖКИНА
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Рассказываем, как будут принимать граждан судебные приставы в нерабочую неделю. Фото: УФССП по Новосибирской областиРассказываем, как будут принимать граждан судебные приставы в нерабочую неделю. Фото: УФССП по Новосибирской области
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Нерабочая неделя внесла коррективы в расписание многих ведомств: КП-Новосибирск выяснила, как будут работать до 5 апреля в Новосибирске.

Областное управление Федеральной службы судебных приставов принимает обращения только в письменном и электронном виде. Личный прием граждан временно прекращен.

— Мы остаемся на связи. Судебные приставы не прекращают свою работу, сотрудники Службы продолжают рассматривать все письменные и электронные обращения, проводить исполнительные действия, — пояснил главный судебный пристав Новосибирской области Эдуард Бабков.

Обратиться к судебным приставам, не выходя из дома, можно через интернет-приемную на сайте или через портал «Госуслуги». Узнать о задолженности и оплатить ее — через мобильное приложение «ФССП».

По вопросам, требующим оперативных действий, сибиряков просят звонить в дежурную часть (383)-241-07-06 и подразделения Управления — их телефоны можно найти на сайте УФССП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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