Михаил Мишустин одобрил штрафы для нарушителей карантина

30 Март 2020 2020-03-30T18:07:32+03:00

Премьер утверждает, что власти делают все возможное для того, чтобы эту нерабочую неделю россияне провели как можно более комфортно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что главы регионов должны более детально проработать введение дополнительных ограничительных мер, как было сделано в Москве и Московской области.

— Вчера, 29 марта, указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — цитирует Мишустина сайт kp.ru.

Премьер утверждает, что власти делают все возможное для того, чтобы эту нерабочую неделю россияне провели как можно более комфортно. Кроме того, он напомнил о том, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым людей, нарушающих карантинный режим, будут штрафовать: тем, кто не соблюдает правила безопасности при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, а вот за нарушение санитарно-эпидемиологических норм штраф уже боле ощутимый: 15 до 40 тысяч рублей. Что же касается тех, кто нарушал режим уже не единожды, суммы действительно внушительные — 150 до 300 тысяч рублей. Но самый большой штраф будут вынуждены заплатить юридические лица, не соблюдающие необходимые меры предосторожности.

По словам премьера, сейчас власти мониторят сложившуюся ситуацию в режиме реального времени. И те меры, которые уже были приняты, были абсолютно оправданы. Они направлены на то, чтобы максимально защитить людей. И на то, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших. По его словам, в первую очередь адресную поддержку получат те отрасли, которые пострадали больше всего: транспорт, туризм, гостиничный бизнес и общепит. Для авиаперевозчиков, которые вывозят Россиян из других стран, из резервного фонда будет выделено 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU