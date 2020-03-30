2020-03-30T18:07:32+03:00
Общество

Михаил Мишустин одобрил штрафы для нарушителей карантина

Кроме того, премьер-министр призвал ввести режим самоизоляции по всей стране
Алена КУЛЕШОВА
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Премьер утверждает, что власти делают все возможное для того, чтобы эту нерабочую неделю россияне провели как можно более комфортно.Премьер утверждает, что власти делают все возможное для того, чтобы эту нерабочую неделю россияне провели как можно более комфортно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями заявил, что главы регионов должны более детально проработать введение дополнительных ограничительных мер, как было сделано в Москве и Московской области.

— Вчера, 29 марта, указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом, — цитирует Мишустина сайт kp.ru.

Премьер утверждает, что власти делают все возможное для того, чтобы эту нерабочую неделю россияне провели как можно более комфортно. Кроме того, он напомнил о том, что правительство одобрило поправки в кодекс об административных правонарушениях, согласно которым людей, нарушающих карантинный режим, будут штрафовать: тем, кто не соблюдает правила безопасности при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, грозят штрафы от 1 до 3 тысяч рублей, а вот за нарушение санитарно-эпидемиологических норм штраф уже боле ощутимый: 15 до 40 тысяч рублей. Что же касается тех, кто нарушал режим уже не единожды, суммы действительно внушительные — 150 до 300 тысяч рублей. Но самый большой штраф будут вынуждены заплатить юридические лица, не соблюдающие необходимые меры предосторожности.

По словам премьера, сейчас власти мониторят сложившуюся ситуацию в режиме реального времени. И те меры, которые уже были приняты, были абсолютно оправданы. Они направлены на то, чтобы максимально защитить людей. И на то, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших. По его словам, в первую очередь адресную поддержку получат те отрасли, которые пострадали больше всего: транспорт, туризм, гостиничный бизнес и общепит. Для авиаперевозчиков, которые вывозят Россиян из других стран, из резервного фонда будет выделено 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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