2020-03-30T08:50:35+03:00
Общество

Как будут ходить электрички в Новосибирске с 30 марта по 3 апреля

В минтрансе рассказали, будут ходить электрички в Новосибирске с 30 марта по 3 апреля
Надежда РЫЖКИНА
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Расписание новосибирских электричек с 30 марта по 5 апреля изменится.Расписание новосибирских электричек с 30 марта по 5 апреля изменится.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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Стало известно, как будут ходить электрички в Новосибирске с 30 марта по 3 апреля: об этом рассказали в минтрансе. Они будут работать по расписанию выходного дня. Это означает, что пригородные поезда будут ходить реже, а некоторые маршруты отменят.

Как указано на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, на эту неделю отменят несколько маршрутов. Среди них: поезда 6305 и 6312 «Новосибирск-Чулымская», 6307 и 6308 «Новосибирск-Коченево», 6630 «Искитим-Новосибирск», 6615 «Новосибирск-Черепаново» и другие. С полным списком отмененных рейсов можно ознакомиться на сайте ведомства.

Также с 30 марта по 5 апреля электричка №6420 «Новосибирск – Ояш» будут ездить дальше – до станции Болотная.

Дополнительные сведения о работе электричек можно узнать на станциях или официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги. Также можно позвонить по телефонам 229-25-67 (в рабочие дни с 8 до 17 часов) и 050 (в любой день с 7 до 21 часов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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