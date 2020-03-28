«Обидно до слез»: сибирячка из-за отмененного авиакомпанией рейса не попадет на Парад Победы в Москву

28 Март 2020 2020-03-28T15:23:55+03:00

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Жительница Новосибирска по имени Ксения возмущена новостью, что авиакомпания «Победа» с 1 апреля по 31 мая отменила все рейсы по стране. Девушка рассказывает, что отменили не просто рейс, разрушили ее мечту детства.

— В этом году я планировала посетить парад Победу в Москве. Это была моя мечта с 10 лет. Помню, как смотрела трансляцию парада по телевизору. Меня так впечатлило, что папе сказал тогда: я обязательно увижу его вживую, — рассказала КП-Новосибирска Ксения. — После этого я не пропустила ни одного парада. Но в моем родном городе Тында, конечно, нет зрелищных демонстраций. Помню, как впечатлил первый такой марш в Новосибирске, я аж рот открыла от восторга.

Ксения, рассказывает, что недавно закончила университет, было не до парада, тогда думала, как выжить, работы не было, приходилось платить за комнату. Сейчас девушка нашла работу. На поездку она откладывала три месяца.

— За билеты и отель я заплатила почти 20 тысяч рублей. От авиакомпании пришло сообщение что деньги они вернут только на счет в личном кабинете. Их я смогу потратить только на полет их авиалиниями в любое другое время, когда они снова их возобновят, то есть деньги обратно я не получу, — рассказывает Ксения.

Деньги за билет авиакомпания предлагает вернуть на счет в личном кабинете, но не на личный счет клиента. Фото: Ксения П.

По горячей линии уточнить, как вернуть деньги на личный счета, не счет в личном кабинете, не уточнили: там постоянно занято.

С отелем тоже возникли проблемы. Они отправляют Ксению выяснять отношения с «Букингом» — сервисом бронирования жилья, якобы именно они должны вернуть ей деньги.

КП-Новосибирск попросила адвоката Елену Данилову разъяснить, что делать в такой ситуации.

— Чтобы вернуть деньги нужно в первую очередь написать заявление на возврат по причине, зависящей от авиакомпании. В таких случаях возврату подлежит вся сумма. Направить его электронной почтой. В заявление нужно указать реквизиты, куда необходимо вернуть деньги. Если нет возврата, тогда нужно писать претензию, а потом в суд. У нас законодательством предусмотрен возврат в полном объеме, если услуга не оказана, поэтому неправомерно говорить о том, что деньги вернут на счет в личный кабинет. Нельзя ограничивать клиента в использовании его денег. А вот мы не заявим об этом, то нарушения с их стороны тоже не будет: они предложили, вы молча согласились,- прокомментировала адвокат Елена Данилова.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию.

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