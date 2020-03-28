28 Март 2020 2020-03-28T10:04:48+03:00

Мы узнали, как будут работать банки с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске

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Из-за угрозы коронавируса следующая неделя объявлена нерабочей, рассказываем, как будут работать банки с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске.

«Сбербанк» на своем официальном портале сообщает, что с 28 по 31 марта офисы будут работать по измененному графику. Список филиалов с режимом работы опубликован на сайте.

При этом клиентов просят уточнять время работы нужного офиса перед визитом. А вот график работы офисов в период с 1 апреля по 5 апреля пока неизвестен: будет опубликован позже.

Также режим работы изменится и у «ВТБ». С 30 марта по 3 апреля там установили следующий режим работы своих офисов:

• 28 марта 2020 года все отделения банка будут работать в стандартном режиме субботы.

• 29 марта 2020 — по режиму воскресенья.

• С 30 марта по 5 апреля — по режиму выходного дня.

Список дежурных отделений также указан на их сайте. А вот в «Газпромбанк» будет работать в штатном режиме.

— В период с 28 марта по 3 апреля офисы, филиалы и отделения Газпромбанка будут работать в штатном режиме. Корпоративным и частным клиентам будут доступны все виды операций в рублях и иностранной валюте, включая осуществление платежей, внесение и выдачу средств, переводы и другие, — говорится в сообщении «Газпромбанка».

Список отделений и режим работы также можно уточнить на сайте компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU