«Украли бензопилу и гармонь»: в Новосибирске будут судить мужчин, жестко убивших пенсионера

28 Март 2020 2020-03-28T07:47:30+03:00

Следователи раскрыли жесткое убийство пенсионера, его дом потом подожгли. Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области

После этого они подожгли его дом

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В Новосибирской области следователи завершили расследование дело по уголовному делу. Главные его фигуранты — двое жителей села Сумы Каргатского района. Одному из них 33 года, второму 40 лет.

— По версии следствия, вечером 23 июня 2019 года они выпивали спиртное. Мужчины предположили, что у их односельчанина дома хранится крупная денежная сумма и решили завладеть ею, — сообщили в пресс-службе СК по Новосибирской области. — Они залезли в окно к мужчине, который уже спал, и начали требовать деньги. После отказа несколько раз ударили его ножом в живот и шею.

Двое мужчин требовали соседа деньги, которых у него не было. Фото: СК по Новосибирской области

Злоумышленники обыскали дом, деньги они там не нашли, похитили бензопилу и музыкальную гармонь. А дом облили бензином и подожгли. Как сообщили в полиции убитый мужчина был пожилого возраста.

— После совершения убийства один из мужчин покинул село и поселился у своей знакомой в Доволенском районе, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчин задержали. Известно, что оба нападавших уже были судимы за тяжкие преступления.

Мужчины уже совершали жестокие преступления. Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области

В отношении нападавших возбудили уголовное дело по двум статья: «Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и «Умышленное уничтожение чужого имущества».

Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.

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