2020-03-28T06:55:18+03:00
Происшествия

«Мощный удар в дверь»: в страшном ДТП погиб пассажир «Toyota»

Водитель получил травмы, но остался в живых
Ульяна ДЖАНКОВА
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Под Новосибирском произошла страшная авария. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской областиПод Новосибирском произошла страшная авария. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
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В Каргатском районе Новосибирской области произошла страшная авария. Это случилось 27 марта.

Все произошло на перекрестке на трассе.

Все произошло на перекрестке на трассе.

На 1282 км автодороги «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Toyota» пытался пересечь трассу, не пропустил «Nissan Pathfinder». На высокой скорости машина врезался в «Toyota». Ее буквально расплющило: машина превратилась в груду металлолома. Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону.

— Водитель «Toyota» был в машине не один, с ним ехал 34-летний пассажир. Он — житель Омска. Его в автомобиле реанимации госпитализировали, но врачам не удалось спасти жизнь мужчины, у самого водителя «Toyota» травмы ребер и рук, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

«Nissan Pathfinder» ехал из Омска в Новосибирск, как вдруг перед ним выскочил автомобиль. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

«Nissan Pathfinder» ехал из Омска в Новосибирск, как вдруг перед ним выскочил автомобиль. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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