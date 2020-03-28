«Мощный удар в дверь»: в страшном ДТП погиб пассажир «Toyota»
В Каргатском районе Новосибирской области произошла страшная авария. Это случилось 27 марта.
Все произошло на перекрестке на трассе.
На 1282 км автодороги «Иртыш» 20-летний водитель автомобиля «Toyota» пытался пересечь трассу, не пропустил «Nissan Pathfinder». На высокой скорости машина врезался в «Toyota». Ее буквально расплющило: машина превратилась в груду металлолома. Мощный удар пришелся на пассажирскую сторону.
— Водитель «Toyota» был в машине не один, с ним ехал 34-летний пассажир. Он — житель Омска. Его в автомобиле реанимации госпитализировали, но врачам не удалось спасти жизнь мужчины, у самого водителя «Toyota» травмы ребер и рук, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
«Nissan Pathfinder» ехал из Омска в Новосибирск, как вдруг перед ним выскочил автомобиль. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Сотрудники полиции устанавливают детали произошедшего.
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