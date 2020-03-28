Как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске
Из-за угрозы коронавируса следующая неделя объявлена нерабочей, рассказываем, как будет работать почта с 30 марта по 3 апреля 2020 в Новосибирске.
— С 30 марта по 1 апреля включительно все отделения почты России, кроме круглосуточных, будут закрыты для посещения. О режиме работы отделений после 1 апреля мы сообщим дополнительно. Следите за новостями на сайте и в социальных сетях, — сообщили в пресс-службе почты. — Пенсии и социальные пособия будут доставлены на дом по стандартному графику без изменений.
Также почта предлагает воспользоваться их дистанционными сервисами на сайте и в мобильном приложении.
Уточнить дополнительную информацию можно по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8800-1000-000.
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ИСТОЧНИК KP.RU