«Выбили ей глаза»: волонтеры просят помочь слепой собаке, попавшей в руки живодеров
Волонтеры из приюта «Дари добро» просят помочь собаке по кличке Нюра. Она попала в руки живодеров, которые били ее по голове острым предметом. То, что животное осталось в живых — настоящее чудо.
— На голове была глубокая рана. Когда собаку нашли, на месте глаз были огромные мешки крови и гноя. Глаз конечно уже не было. Нюрочка никогда больше не сможет увидеть жизнь, которая ее окружает. Но мы все делаем для того, чтобы она жила и была счастлива! Мы ее очень любим! — рассказали в приюте.
Волонтер отмечают, что Нюра очень добрая собака, дружит с кошками и всех любит, несмотря на то зло, которое ей причинили. Она всегда искренне радуется и ждет вкусняшку. Любит когда ее обнимают. В приюте она уже больше года, восстановилась после того ужаса, что с ней произошел.
Активисты просят, если у кого-то из вас возникнет желание помочь в содержании Нюры, обращаться по телефону 8 — 913 — 921 — 11 — 31.
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