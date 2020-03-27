Собака родила щенков на территории детсада: новосибирские зоозащитники ищут им дом

27 Март 2020 2020-03-27T20:39:54+03:00

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В Новосибирском центре по проблемам домашних животных сейчас находятся 140 собак: еще 60 — в карантинном отделении в городе. Зоозащитники отмечают, что, к большому сожалению, там очень много щенков. Некоторых из них подбрасывают люди, а некоторых забирают сами сотрудники центра с улиц. К примеру, не так давно собака родила щенят прямо на территории одного из городских детсадов.

— Мы приехали, забрали собаку и щенков, пока поместили на карантин. Впереди их ждет стерилизация и чипирование. Ну и, конечно же, параллельно будем подыскивать малышам хозяев, — рассказали в НЦПДЖ изданию «Навигатор».

Волонтеры также отметили, что чаще всего, собак возвращают в их прежнюю среду обитания, после того, как они проходят все необходимые мероприятия адаптационного периода, такие как стерилизация и чипирование. Зоозащитники утверждают, что людям стоит привыкать к такому соседству, ведь сейчас так живут во многих странах.

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