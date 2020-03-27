Нерабочая неделя в Новосибирске: какие спектакли и концерты сибиряки смогут посмотреть онлайн

27 Март 2020 2020-03-27T20:18:55+03:00

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Нерабочая неделя в Новосибирске — не повод отказываться от активной культурной жизни: пусть даже и в режиме онлайн. Рассказываем, какие яркие виртуальные события ожидают сибиряков с 26 марта по 1 апреля.

К примеру, специально для любителей классической музыки, новосибирская филармония будет проводить прямую трансляцию концерта Транссибирского арт-фестиваля «Вадим Репин и друзья». Посмотреть ее можно будет на официальном сайте филармонии 26 марта, в 21:00.

Для тех же, кто любит оригинальные театральные постановки, существует онлайн-трансляция премьеры спектакля режиссера московского Театр на Таганке Дениса Азарова по пьесе Александра Островского «Снегурочка». В этой постановке, по словам режиссера, он хотел показать взаимодействие двух миров: Зимы, Мороза и Снегурочки и мира Весны, Ярило и Берендея. Они диаметрально противоположны, и между ними конфликт. Состоится онлайн- показ 29 марта, в 23:00.

Более подробно о виртуальных культурных мероприятиях, запланированных на нерабочую неделю, рассказывают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

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