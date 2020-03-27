2020-03-27T19:19:18+03:00
Общество

Мог уехать в Барнаул к друзьям: новосибирские волонтеры ищут пропавшего подростка в красной шапке

О его местонахождении ничего не известно с 8 марта
Алена КУЛЕШОВА
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О его местонахождении ничего не известно с 8 марта 2020 года. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"О его местонахождении ничего не известно с 8 марта 2020 года. Фото: "Лиза Алерт Новосибирск"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего 15-летнего Золотарева Сергея. О его местонахождении ничего не известно с 8 марта 2020 года.

— Ранее этот подросток проживал в городе Барнаул в Алтайском крае, однако в настоящее время вместе с семьей живет в Новосибирске. Он уже неоднократно уходил из дома, и сейчас у нас есть основания полагать, что он мог отправиться в Барнаул. У молодого человека там остались друзья, знакомые, он мог направиться в свое прошлое место жительства. Поэтому в ориентировке указаны сразу два города, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде.

Приметы пропавшего подростка таковы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Предположительно, в день своего исчезновения он был одет в черную куртку, серо-черные укороченные штаны, серые кроссовки и красную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Сергей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Мог уехать в Барнаул к друзьям: новосибирские волонтеры ищут пропавшего подростка в красной шапке
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