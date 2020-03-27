2020-03-27T16:37:47+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» открыл для новосибирцев доступ к цифровому сервису образования «Лицей»

С 23 марта «Ростелеком» открыл доступ к цифровому сервису образования «Ростелеком. Лицей» за 1 рубль в месяц на территории всей России. Эта мера направлена на поддержку школьников, которые вынуждены перейти на дистанционное обучение
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком».
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Сервис разработан специально для школьников и объединяет образовательный контент по двум направлениям - «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, делать домашнее задание без помощи взрослых, готовиться к экзаменам. На страничках раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

- Сервис «Лицей» дает прекрасную возможность учиться онлайн по программам, которые соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам. Ученики любых классов могут смотреть видеоуроки, которые записаны с учителями ведущих российских школ, а также проходить тесты для проверки полученных знаний и повторять сложные темы. С нашим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к успешной сдаче единых государственных экзаменов, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Для доступа к платформе необходимо зарегистрироваться. Если регистрация уже есть, то авторизоваться. Перейти в раздел «Мои занятия» и оплатить доступ за 1 рубль. Предложение действует до 30 апреля. Обучающие видео сервиса «Лицей» также доступно бесплатно в подписках «Интерактивного ТВ» и Wink.

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