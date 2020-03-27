Зарплату не убавят: в Минтруде прокомментировали заработок в нерабочую неделю

27 Март 2020 2020-03-27T16:30:59+03:00

Но и двойной оплаты не стоит ждать тем, кто все же трудится в нерабочие дни

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Минтруд подробно разъяснил, что будет с заработком людей в нерабочую неделю. В первую очередь, на сайте ведомства еще раз пояснили, что, несмотря на то, что период с 30 марта по 3 апреля был объявлен нерабочим, никаких оснований у работодателей для снижения зарплаты работникам нет. Что касается тех людей, кто в настоящее время находится в отпуске, то эти нерабочие дни в его период входить не будут и отдохнуть подольше, увы, не получится.

— Отдельный вопрос — это двойная оплата труда в нерабочую неделю, на которую надеялись многие люди, которых работодатели не хотят отпускать домой. Однако в Минтруде пояснили, что эти дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Тем не менее, любой работник вправе отказаться выходить на работу на следующей неделе, а на свое руководство, принуждающее его это сделать, подать жалобу в Федеральную службу по труду и занятости, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сайт ведомства.

Напомним, в эту неделю будут продолжать свою работу органы власти, системы жизнеобеспечения, магазины, аптеки и муниципальные службы. Кроме того, руководители организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют численность служащих и работников, которые будут обеспечивать функционирование этих органов на данный период. Так что, без любимых газет люди тоже не останутся.

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