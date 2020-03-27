«Принесем еду и лекарства»: волонтерский центр «Единой России» открылся для помощи сибирякам на карантине
26 марта новосибирские единороссы открыли региональный волонтерский центр по предотвращению распространения коронавируса. По инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора области Андрея Травникова работа региональной и местных общественных приемных партии в Новосибирской области будет переформатирована. Они станут центрами для оказания помощи людям из групп риска.
Большой зал общественной приемной стал кол-центром с многоканальной телефонной линией. Волонтеры уже принимают звонки от новосибирцев, обратиться сюда может каждый желающий. В штабе находится мобильная группа волонтеров-молодогвардейцев и волонтеров-медиков, готовых оперативно выехать на поступивший вызов.
Первый заместитель секретаря «Единой России» Андрей Панферов поблагодарил коллег за оперативность в организации общественного штаба.
- Задача волонтерского штаба - организовать поддержку для престарелых людей, многодетных семей, одиноких матерей и всех, кому понадобится помощь при пандемии. Поэтому мы решили объединить всех волонтеров. Считаю, такая работа поднимет у народа патриотический дух, который сейчас нужен нашей стране, как никогда, - считает Андрей Панферов.
Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
Волонтерский штаб «Единой России» будет работать столько, сколько потребуют обстоятельства.
- Пока сложно сказать, сколько волонтеров будет задействовано. В каждой волонтерской организации - десятки людей. Мы привлекли «Молодую гвардию», студентов НГТУ, волонтеров-медиков, «Волонтеров Победы». Кроме того, в работе центра будут участвовать все наши партийные сотрудники - 44 специалиста общественных приемных партии «Единая Россия» и партийцы первичных отделений. Волонтерский штаб действует не только в пределах Новосибирска, но и в масштабах области, - рассказала руководитель региональной общественной приемной партии Елена Тырина.
Работа волонтерского центра начинается с обзвона людей из группы риска в имеющейся базе данных. Им будет предложена помощь: сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, вынести мусор, погулять с собакой и так далее. Кроме того, штаб ждет звонков на горячую линию от тех, у кого возникнет потребность в медицинской помощи - здесь подключается бригада волонтеров-медиков.
Телефон горячей линии волонтерского центра партии «Единая Россия» 8-800-222-74-54.