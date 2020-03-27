«Принесем еду и лекарства»: волонтерский центр «Единой России» открылся для помощи сибирякам на карантине

27 Март 2020 2020-03-27T15:46:07+03:00

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26 марта новосибирские единороссы открыли региональный волонтерский центр по предотвращению распространения коронавируса. По инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора области Андрея Травникова работа региональной и местных общественных приемных партии в Новосибирской области будет переформатирована. Они станут центрами для оказания помощи людям из групп риска.

Большой зал общественной приемной стал кол-центром с многоканальной телефонной линией. Волонтеры уже принимают звонки от новосибирцев, обратиться сюда может каждый желающий. В штабе находится мобильная группа волонтеров-молодогвардейцев и волонтеров-медиков, готовых оперативно выехать на поступивший вызов.

Первый заместитель секретаря «Единой России» Андрей Панферов поблагодарил коллег за оперативность в организации общественного штаба.

- Задача волонтерского штаба - организовать поддержку для престарелых людей, многодетных семей, одиноких матерей и всех, кому понадобится помощь при пандемии. Поэтому мы решили объединить всех волонтеров. Считаю, такая работа поднимет у народа патриотический дух, который сейчас нужен нашей стране, как никогда, - считает Андрей Панферов.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Волонтерский штаб «Единой России» будет работать столько, сколько потребуют обстоятельства.

- Пока сложно сказать, сколько волонтеров будет задействовано. В каждой волонтерской организации - десятки людей. Мы привлекли «Молодую гвардию», студентов НГТУ, волонтеров-медиков, «Волонтеров Победы». Кроме того, в работе центра будут участвовать все наши партийные сотрудники - 44 специалиста общественных приемных партии «Единая Россия» и партийцы первичных отделений. Волонтерский штаб действует не только в пределах Новосибирска, но и в масштабах области, - рассказала руководитель региональной общественной приемной партии Елена Тырина.

Работа волонтерского центра начинается с обзвона людей из группы риска в имеющейся базе данных. Им будет предложена помощь: сходить в магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, вынести мусор, погулять с собакой и так далее. Кроме того, штаб ждет звонков на горячую линию от тех, у кого возникнет потребность в медицинской помощи - здесь подключается бригада волонтеров-медиков.

Телефон горячей линии волонтерского центра партии «Единая Россия» 8-800-222-74-54.