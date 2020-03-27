«Он бил людей ножом, а подруга все подожгла»: сибиряки устроили кровавую бойню в гостях

27 Март 2020 2020-03-27T12:50:54+03:00

По версии следствия, гость приревновал свою подругу и набросился на всех с ножом. Фото: Иван ВИСЛОВ

После всего они сбежали, их поймали в Барнауле

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В ночь с 26 на 27 марта в Новосибирске произошло жестокое убийство.

В квартире одного из домов по улице Сибиряков-Гвардейцев собралась компания из пяти человек: 60-летний хозяин, его 41-летняя сожительница, их 23-летний квартирант и еще двое гостей. Все они пили спиртное, но тут между ними возник конфликт. По версии следствия, гость приревновал свою подругу. Он с ножом набросился на хозяина, его сожительницу и квартиранта.

— Предварительно после того, как 32-летний мужчина увидел, что люди не подают признаков жизни, его подруга подожгла квартиру. После этого они убежали, — сообщила пресс-служба СК по Новосибирской области.

Оказалось, 23-летний квартирант несмотря на тяжелые ранения остался жив. Он смог перелезть на балкон к соседям и обо всем им рассказывать. Те вызвали «скорую помощь», полицию и пожарных. Парня госпитализировали. Сейчас он без сознания.

Как рассказали КП-Новосибирск в полиции, нападавшие сначала на автобусе уехали в Бердск, а оттуда — в Барнаул. Там их нашли около реабилитационного центра и доставили в Новосибирск.

Известно, что в квартире часто собирались любители выпить.

В СК по Новосибирской области завели уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство».

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