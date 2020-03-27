Стало известно, закроют ли санатории в Новосибирской области

27 Март 2020 2020-03-27T12:19:07+03:00

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Руководитель НАТО (Новосибирской ассоциации туристских организаций) Светлана Фоменко сообщила КП-Новосибирск, что на территории Новосибирской области все санатории будут работать в штатном режиме.

— Запрет вводится на работу ведомственных санаториев, у нас таких нет. Нам даны рекомендации. В настоящее время в санаториях усилены меры по санобработке помещений, дверных ручек, поручней лестниц с использованием антисептического раствора, кварцевание, холлов, коридоров, обеденного зала. Также принимаются меры, чтобы избежать скопление людей, составлены специальные графики приема специалистов, чтобы не было очередей, сотрудники ходят в масках, — рассказала Светлана Фоменко.

Также она отметила, что из-за угрозы коронавируса спрос на путевки снизился. Несмотря на то, что эпидемия внесла свои коррективы в работу санаториев, пока сокращение сотрудников не планируется, заявила Светлана Фоменко.

Персонал самих санаториев также поспешили сообщить о том, что они работают в прежнем режиме. Об этом они известили сообщениями на своих официальных порталах.

— Мы понимаем, что мир столкнулся с беспрецедентным уровнем опасности и паники в связи с распространением коронавируса! Однако, имея опыт оздоровления населения, мы также хорошо понимаем какие меры надо принимать для минимизации опасности. Все принимаемые нами меры уже не раз показывали свою эффективность в периоды прошлых массовых эпидемий, — уверяет персонал санатория.

В подтверждение своих слов лечебницы публикуют перечень мер, которые они ввели, чтобы избежать распространения эпидемии.

Напомним, на сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное председателем Михаила Мишустиным. В нем говорится об ограничении работы санаториев и курортных зон. Такая мера введена до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU