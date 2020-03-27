2020-03-27T12:19:07+03:00
Общество

Стало известно, закроют ли санатории в Новосибирской области

Об этом рассказала исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций
Ульяна ДЖАНКОВАНадежда РЫЖКИНА
Поделиться:
В Новосибирской области лечебницы не планируют закрываться.В Новосибирской области лечебницы не планируют закрываться.Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Руководитель НАТО (Новосибирской ассоциации туристских организаций) Светлана Фоменко сообщила КП-Новосибирск, что на территории Новосибирской области все санатории будут работать в штатном режиме.

— Запрет вводится на работу ведомственных санаториев, у нас таких нет. Нам даны рекомендации. В настоящее время в санаториях усилены меры по санобработке помещений, дверных ручек, поручней лестниц с использованием антисептического раствора, кварцевание, холлов, коридоров, обеденного зала. Также принимаются меры, чтобы избежать скопление людей, составлены специальные графики приема специалистов, чтобы не было очередей, сотрудники ходят в масках, — рассказала Светлана Фоменко.

Также она отметила, что из-за угрозы коронавируса спрос на путевки снизился. Несмотря на то, что эпидемия внесла свои коррективы в работу санаториев, пока сокращение сотрудников не планируется, заявила Светлана Фоменко.

Персонал самих санаториев также поспешили сообщить о том, что они работают в прежнем режиме. Об этом они известили сообщениями на своих официальных порталах.

— Мы понимаем, что мир столкнулся с беспрецедентным уровнем опасности и паники в связи с распространением коронавируса! Однако, имея опыт оздоровления населения, мы также хорошо понимаем какие меры надо принимать для минимизации опасности. Все принимаемые нами меры уже не раз показывали свою эффективность в периоды прошлых массовых эпидемий, — уверяет персонал санатория.

В подтверждение своих слов лечебницы публикуют перечень мер, которые они ввели, чтобы избежать распространения эпидемии.

Напомним, на сайте правительства РФ опубликовано распоряжение, подписанное председателем Михаила Мишустиным. В нем говорится об ограничении работы санаториев и курортных зон. Такая мера введена до 1 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Он бил людей ножом, а подруга все подожгла»: сибиряки устроили кровавую бойню в гостях
Нерабочая неделя в Новосибирске: в Минтруде рассказали, как будет оплачиваться труд с 30 марта по 5 апреля
Стало известно, закроют ли санатории в Новосибирской области
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса дополнительно купят 21 аппарат ИВЛ
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса создадут госпиталь на 800 коек
В Новосибирске первую пациентку с коронавирусом в начале следующей недели отпустят домой
Летнее расписание в аэропорту "Толмачево": когда начнет действовать, что изменится
«Предложил 1500 тысячи рублей»: сибиряка будут судить за то, что пытался дать взятку полицейскому
Вернулись из Таиланда: В Новосибирске с подозрением на коронавирус госпитализированы 4 ребенка
«Теперь там пробка»: в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус
«Остался только в шипучках»: в новосибирских аптеках раскупают парацетамол и антисептик
«Это мнимый героизм»: депутата возмутило, что ее коллеги пришли на заседание без масок
Стало известно, почему закрывается новосибирский автовокзал на Красном проспекте
Сидите дома: из-за угрозы коронавируса в полиции попросили новосибирцев не приходить
Стало известно, где будет ждать суда мужчина, напавший с ножом на цветочницу