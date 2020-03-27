Летнее расписание в аэропорту "Толмачево": когда начнет действовать, что изменится

27 Март 2020 2020-03-27T10:26:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На него он перейдет с 29 марта по 31 октября. С коронавирусной инфекцией это не связано.

В 2020 году из Новосибирска выполняются рейсы в 19 региональных городов: Барнаул, Кемерово, Томск, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Магнитогорск, Салехард, Ханты-Мансийск и другие. Рейсы по субсидируемым региональным направлениям выполняют компании S7 Airlines, NordStar и «ЮТэйр».

— Новыми направлениями летнего расписания станут Волгоград, Грозный и Оренбург — открытие рейсов планируется с июня, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, с 23 марта аэропорт «Толмачево» открыл кабинет первичного приема в связи с эпидемией коронавируса — туда можно обратиться при недомогании, кашле и температуре. Также по поручению Правительства России вводится временное ограничение полетов из России в другие страны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU