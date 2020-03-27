2020-03-27T10:26:38+03:00
Общество

Летнее расписание в аэропорту "Толмачево": когда начнет действовать, что изменится

Объясняем, каким будет летнее расписание в аэропорту «Толмачево»
Надежда РЫЖКИНА
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Объясняем, каким будет летнее расписание в аэропорту «Толмачево»Объясняем, каким будет летнее расписание в аэропорту «Толмачево»Фото: Евгения ГУСЕВА
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На него он перейдет с 29 марта по 31 октября. С коронавирусной инфекцией это не связано.

В 2020 году из Новосибирска выполняются рейсы в 19 региональных городов: Барнаул, Кемерово, Томск, Воронеж, Пермь, Нижний Новгород, Магнитогорск, Салехард, Ханты-Мансийск и другие. Рейсы по субсидируемым региональным направлениям выполняют компании S7 Airlines, NordStar и «ЮТэйр».

— Новыми направлениями летнего расписания станут Волгоград, Грозный и Оренбург — открытие рейсов планируется с июня, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Напомним, с 23 марта аэропорт «Толмачево» открыл кабинет первичного приема в связи с эпидемией коронавируса — туда можно обратиться при недомогании, кашле и температуре. Также по поручению Правительства России вводится временное ограничение полетов из России в другие страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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