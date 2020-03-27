«Предложил 1500 тысячи рублей»: сибиряка будут судить за то, что пытался дать взятку полицейскому
В СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Его главный фигурант — 34-летний мужчина, который торговал стеклоомывающей жидкостью на обочине Бердского шоссе.
— Продавал ее по 150 рублей за 5 литров без регистрации как индивидуальный предприниматель. Его задержал полицейский и привез в отдел, чтобы составить протокол об административном правонарушении. Там мужчина попытался дать взятку сотруднику в 1500 тысяч рублей, но полицейский деньги не взял, — рассказали в СК по Новосибирской области.
Мужчину с поличным задержали сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
В скором времени суд определит меру пресечения задержанному мужчине.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU