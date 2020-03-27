2020-03-27T08:31:00+03:00
Общество

«Теперь там пробка»: в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус

К счастью, никто из пассажиров не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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Автобус и троллейбус столкнулись на кольце на площади Станиславского.Автобус и троллейбус столкнулись на кольце на площади Станиславского.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 27 марта, на площади Станиславского в Новосибирске случилось ДТП. Дорогу на кольце не поделили автобус № 43 и троллейбус № 7. Авария затруднила движение по улице через площадь Станиславского. Об этом сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Водитель автобуса двигался по улице Станиславского со сторону площади Труда и, скорее всего, не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по кольцу со стороны площади Маркса, — рассказал подписчик группы.

Корреспондент КП-Новосибирск уточнила подробности аварии в ГИБДД:

— Столкновение действительно было сегодня утром, но там никто не пострадал, ДТП с материальным ущербом, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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