«Теперь там пробка»: в Новосибирске столкнулись троллейбус и автобус
В пятницу, 27 марта, на площади Станиславского в Новосибирске случилось ДТП. Дорогу на кольце не поделили автобус № 43 и троллейбус № 7. Авария затруднила движение по улице через площадь Станиславского. Об этом сообщили подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— Водитель автобуса двигался по улице Станиславского со сторону площади Труда и, скорее всего, не уступил дорогу троллейбусу, который ехал по кольцу со стороны площади Маркса, — рассказал подписчик группы.
Корреспондент КП-Новосибирск уточнила подробности аварии в ГИБДД:
— Столкновение действительно было сегодня утром, но там никто не пострадал, ДТП с материальным ущербом, — рассказала инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Юлия Ракунова.
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ИСТОЧНИК KP.RU