2020-03-27T07:49:03+03:00
Общество

«Это мнимый героизм»: депутата возмутило, что ее коллеги пришли на заседание без масок

За день до этого в чате она просила не игнорировать меры безопасности
Ульяна ДЖАНКОВА
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Наталья Пинус возмутилась тому, что депутаты пришли на заседание без масок. Фото: Наталья ПинусНаталья Пинус возмутилась тому, что депутаты пришли на заседание без масок. Фото: Наталья Пинус
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В пятницу, 27 марта, депутаты собрались на внеочередную сессию. Наталья Пинус пожаловалась в соцсети на то, что ее коллеги проигнорировали правила безопасности. Депутаты пришли на заседание без защитных масок.

— Накануне сессии я обратилась к депутатам в чате, может быть нам все-таки провести сессию в защитных масках? На уровне руководства города и области принято решение ограничить мероприятия свыше 50 человек. Но мое предложение проигнорировали, — рассказала Наталья Пинус.

Накануне депутат предупреждала коллег не забывать о мерах безопасности. Фото: Наталья Пинус

Накануне депутат предупреждала коллег не забывать о мерах безопасности. Фото: Наталья Пинус

В подтверждение своих слов депутат опубликовала фото. На снимке видно, что народные избранники совещаются без масок.

По мнению Натальи Пинус, депутаты проигнорировали предписания Роспотребнадзора, а это недопустимо. Она назвала мнимым героизмом в условиях эпидемии коронавируса проводить совещание без масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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