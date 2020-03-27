«Это мнимый героизм»: депутата возмутило, что ее коллеги пришли на заседание без масок
В пятницу, 27 марта, депутаты собрались на внеочередную сессию. Наталья Пинус пожаловалась в соцсети на то, что ее коллеги проигнорировали правила безопасности. Депутаты пришли на заседание без защитных масок.
— Накануне сессии я обратилась к депутатам в чате, может быть нам все-таки провести сессию в защитных масках? На уровне руководства города и области принято решение ограничить мероприятия свыше 50 человек. Но мое предложение проигнорировали, — рассказала Наталья Пинус.
Накануне депутат предупреждала коллег не забывать о мерах безопасности. Фото: Наталья Пинус
В подтверждение своих слов депутат опубликовала фото. На снимке видно, что народные избранники совещаются без масок.
По мнению Натальи Пинус, депутаты проигнорировали предписания Роспотребнадзора, а это недопустимо. Она назвала мнимым героизмом в условиях эпидемии коронавируса проводить совещание без масок.
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