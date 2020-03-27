2020-03-27T04:09:44+03:00
Общество

В Новосибирске опасный участок дороги оградили деревянными костылями

Необычное ограждение сфотографировали прохожие
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске опасный участок на дороге оградили костылями.В Новосибирске опасный участок на дороге оградили костылями.
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С приходом весны новосибирцы все чаще жалуются на разбитые дороги и утопленные в ямах с лужами машины. Но есть и те, кто ни на кого не пеняет, берет и собственными руками ограждает от опасности.

Так, например, в одном из районов города опасный участок дороги находчивые новосибирцы оградили деревянными костылями: воткнули их в сугроб и соединили красной предупреждающей ленточкой. Необычное ограждение сразу бросилось в глаза прохожим. Они сфотографировали его и поделились снимком в группе «Инцидент Новосибирск».

— Ограждение по-новосибирски. Фото поделилась наша подписчица Юлия, — подписали фото в паблике.

Вот только сибирячка не указал, где именно установлен оригинальный забор. Тем не менее, идею не без юмора обсудили подписчики группы:

— Коротко и по сути, за линию зайдешь — костыли пригодятся.

— Нет ограждения плохо, есть — опять что-то не так? В стране, вообще, другая сейчас проблема!

— В борьбе с русским интеллектом проиграет любой.

— Я его слепила, из того что было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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