В Новосибирске опасный участок дороги оградили деревянными костылями
С приходом весны новосибирцы все чаще жалуются на разбитые дороги и утопленные в ямах с лужами машины. Но есть и те, кто ни на кого не пеняет, берет и собственными руками ограждает от опасности.
Так, например, в одном из районов города опасный участок дороги находчивые новосибирцы оградили деревянными костылями: воткнули их в сугроб и соединили красной предупреждающей ленточкой. Необычное ограждение сразу бросилось в глаза прохожим. Они сфотографировали его и поделились снимком в группе «Инцидент Новосибирск».
— Ограждение по-новосибирски. Фото поделилась наша подписчица Юлия, — подписали фото в паблике.
Вот только сибирячка не указал, где именно установлен оригинальный забор. Тем не менее, идею не без юмора обсудили подписчики группы:
— Коротко и по сути, за линию зайдешь — костыли пригодятся.
— Нет ограждения плохо, есть — опять что-то не так? В стране, вообще, другая сейчас проблема!
— В борьбе с русским интеллектом проиграет любой.
— Я его слепила, из того что было.
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ИСТОЧНИК KP.RU