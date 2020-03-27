«Впервые такое вижу»: соцсети восхитил 70-летний дедушка, посыпавший солью тротуар

27 Март 2020 2020-03-27T03:34:00+03:00

Пенсионер решил бескорыстно привести в порядок тротуар рядом с домом

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В Ленинском районе на улице Выставочной новосибирцы заметили дедушку примерно 70 лет. Он посыпал солью пешеходную дорожку — чтобы другим было удобнее ходить. Дедушку сфотографировал один из очевидцев и поделился фото в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Было видно, что у него целая сумка с солью, которой он посыпал лед. Впервые вижу, чтобы люди пожилого возраста такое делали, видно, что его никто не заставлял. Дорожку за всю зиму убирали один раз. Он просто решил сделать более комфортные условия для граждан. Пусть будет для примера! — рассказал читатель.

Подписчиков группы восхитила такая забота о чужих людях.

— Ого, молодец дедушка, здоровья ему.

— Люди старой закалки, встречал таких, но очень редко!

— Этот дедушка молодым фору даст. Справа посаженные елки — тоже его работа. Человеку нравится чем-то себя занимать, — написали они в комментариях.

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