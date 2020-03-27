«Год лежит у двери его квартиры»: преданной собаке, у которой умер хозяин, ищут новый дом

27 Март 2020 2020-03-27T03:03:28+03:00

Пока животное не понимает, что верного друга больше нет, отлучается из подъезда только, чтобы справить нужду

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске волонтеры группы помощи животным «Осиротевший» ищут нового хозяина для собаки по кличке Даша. Она уже полтора года лежит у двери квартиры, где раньше жила. Хозяин умер, а собака оказалась по ту сторону дома.

— Год Даша жила в подъезде, выходила быстренько в туалет на улицу и возвращалась к заветной двери, из которой когда то выходил ее хозяин. И снова ждала. В сентябре ее сдали в отлов соседи, прекрасно зная, что оттуда не возвращаются, — рассказали волонтеры. — Неделю назад Дашку вернули из отлова с биркой на ухе на прежнее место жительства. И опять она лежит у той же самой двери, и опять кто-то ее кормит, а кто-то строит планы по избавлению. Добрая, воспитанная, очень дружелюбная собака оказалась лишней в этом мире.

По словам активистов, Даша всю жизнь прожила в квартире и полгода в отлове, на улице в вольере. Ей некуда идти. Волонтеры обратились к новосибирцам, возможно, кто-то захочет стать новым хозяином преданной собаке. Она может жить в квартире и в частном доме с хорошим забором и теплой будкой.

Как говорят волонтеры, у нее мало времени, ведь те, кто уже раз сдали ее в отлов, опять хотят от нее избавиться.

Телефон для неравнодушных 8 — 913 — 913 — 91 — 26, Лика.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU