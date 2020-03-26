2020-03-26T19:50:29+03:00
Общество

Директора закрывшейся новосибирской фирмы выгнали из «Бирюзовой Катуни» за долги

Такое решение принял Арбитражный суд Алтайского края
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Инвестора, не выполнившего свои обещания по постройке горнолыжного комплекса на Алтае, оштрафуют на 5 миллионов рублей.Инвестора, не выполнившего свои обещания по постройке горнолыжного комплекса на Алтае, оштрафуют на 5 миллионов рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Инвестора, не выполнившего свои обещания по постройке горнолыжного комплекса на Алтае, оштрафуют на 5 миллионов рублей. Кроме того, фирму исключили из рекреационной ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Такое решение принял Арбитражный суд Алтайского края.

— Данная компания должна была построить на Алтае Алтае горнолыжный комплекс с системой искусственного снегообразования, гостиницы и инфраструктуру для него на 3,5 тысяч проживающих. Фирма обещала инвестировать в данный проект 3,24 миллиарда рублей, в том числе и 2,4 миллиарда капвложений. Несмотря на то, что параметры проекта были закреплены в соглашении еще в 2008 году, никаких строительных работ на арендованной территории не велось. Кроме того, инвестор задолжал за эту землю 198 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с него эту сумму, а также 5-миллионый штраф за неисполнение условий контракта, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Стоит отметить, что учредитель и директор данной фирмы раньше управлял также и компанией в Новосибирске, которую ликвидировали три года назад по требованию регистрирующего органа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора закрывшейся новосибирской фирмы выгнали из «Бирюзовой Катуни» за долги
В Новосибирске риелтор обманула своих покупателей на 12, 4 миллионов рублей
В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 26 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 4359 человек
В Новосибирске иномарка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Не курить кальяны и сидеть в метре друг от друга: как будут работать кафе и клубы в Новосибирске из-за угрозы коронавируса
В Новосибирске бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за махинации с черной икрой
Мэр Новосибирска о жизни города на следующей неделе: «Важна устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения и городского транспорта»
«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства
Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ