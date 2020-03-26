Директора закрывшейся новосибирской фирмы выгнали из «Бирюзовой Катуни» за долги

26 Март 2020 2020-03-26T19:50:29+03:00

Инвестора, не выполнившего свои обещания по постройке горнолыжного комплекса на Алтае, оштрафуют на 5 миллионов рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Инвестора, не выполнившего свои обещания по постройке горнолыжного комплекса на Алтае, оштрафуют на 5 миллионов рублей. Кроме того, фирму исключили из рекреационной ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Такое решение принял Арбитражный суд Алтайского края.

— Данная компания должна была построить на Алтае Алтае горнолыжный комплекс с системой искусственного снегообразования, гостиницы и инфраструктуру для него на 3,5 тысяч проживающих. Фирма обещала инвестировать в данный проект 3,24 миллиарда рублей, в том числе и 2,4 миллиарда капвложений. Несмотря на то, что параметры проекта были закреплены в соглашении еще в 2008 году, никаких строительных работ на арендованной территории не велось. Кроме того, инвестор задолжал за эту землю 198 тысяч рублей. Суд постановил взыскать с него эту сумму, а также 5-миллионый штраф за неисполнение условий контракта, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Стоит отметить, что учредитель и директор данной фирмы раньше управлял также и компанией в Новосибирске, которую ликвидировали три года назад по требованию регистрирующего органа.

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