В Новосибирске риелтор обманула своих покупателей на 12, 4 миллионов рублей

26 Март 2020 2020-03-26T19:07:16+03:00

За это ей может грозить лишение свободы до 10 лет

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В Новосибирске завершено расследование уголовного дела риелтора одного из местных агентств недвижимости: 42-летнюю женщину обвиняли в махинациях при продаже квартир. За несколько лет, таким образом, ей удалось похитить у обманутых людей более 12 миллионов рублей.

— В ходе следствия установлено, что подозреваемая, работая руководителем отдела продаж в агентстве недвижимости, во время заключения сделок, связанных с участием в долевом строительстве, переуступкой прав требования и куплей-продажей квартир в Новосибирске, забирала себе деньги, полученные от покупателей, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Схема, которой пользовалась сибирячка, особой сложностью не отличалась и состояла вот в чем: договариваясь с агентством, клиенты передавали ему на ответственное хранение деньги в сумме от 270 тысяч до 1 миллиона 930 тысяч рублей, чтобы потом их передали продавцу недвижимости. Но женщина просто напросто присваивала себе эту сумму. В материалах уголовного дела говорится, что с июля 2016 года по ноябрь 2018 года, таким образом она похитила у 14 человек 12 миллионов 420 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело было передано в Ленинский районный суд. За эти преступления сибирячке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU