В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино

26 Март 2020 2020-03-26T18:21:47+03:00

В Новосибирске пойдут под суд организаторы клуба азартных игр. Восемь человек обвиняют в преступлении по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Фото: ГУ МВД по НСО

Всего в преступную группу входило 8 человек: у каждого из них была своя роль

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В Новосибирске пойдут под суд организаторы клуба азартных игр. Восемь человек обвиняют в преступлении по части 3 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).

— По данным следствия, с 2018 года решившие заработать сибиряки организовали игорный клуб на цокольном этаже дома № 51 на улице проспект Карла Маркса. Заведение находилось вне игорной зоны, в нем использовалось оборудование, позволяющее получить материальный выигрыш, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области. — Всего в преступную группу входило 8 человек: у каждого из них была своя роль. Начиная от конспирации игорной деятельности, заканчивая поисками новых соучастников для преступлений.

Сама суть игры не нова: необходимо собрать на автомате в ряд несколько одинаковых картинок, которые выпадали в случайном порядке. Фото: ГУ МВД по НСО

Действовала преступная группа так: желающие испытать свою удачу в азартной игре приходили в заведение, расплачивались с администратором, которая при помощи специальных ключей выставляла игрокам количество определенных баллов, соответствующее заплаченной сумме. Если человек выигрывал, то деньги выдавались ему. Сама суть игры не нова: необходимо собрать на автомате в ряд несколько одинаковых картинок, которые выпадали в случайном порядке. Если человеку это удавалось, то баллы начислялись, а если нет — сгорали. Те, кому в игре улыбнулась удача, подходили потом к администратору и забирали свои деньги в том размере, который был указан в баллах на автомате.

Пресечь деятельность преступной группы удалось полицейским. После проведения расследования уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Согласно санкциям статьи, они могут получить наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

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