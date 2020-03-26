2020-03-26T18:21:47+03:00
Происшествия

В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино

Всего в преступную группу входило 8 человек: у каждого из них была своя роль
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске пойдут под суд организаторы клуба азартных игр. Восемь человек обвиняют в преступлении по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Фото: ГУ МВД по НСОВ Новосибирске пойдут под суд организаторы клуба азартных игр. Восемь человек обвиняют в преступлении по части 3 статьи 171.2 УК РФ. Фото: ГУ МВД по НСО
Изменить размер текста:

В Новосибирске пойдут под суд организаторы клуба азартных игр. Восемь человек обвиняют в преступлении по части 3 статьи 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное организованной группой).

— По данным следствия, с 2018 года решившие заработать сибиряки организовали игорный клуб на цокольном этаже дома № 51 на улице проспект Карла Маркса. Заведение находилось вне игорной зоны, в нем использовалось оборудование, позволяющее получить материальный выигрыш, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области. — Всего в преступную группу входило 8 человек: у каждого из них была своя роль. Начиная от конспирации игорной деятельности, заканчивая поисками новых соучастников для преступлений.

Сама суть игры не нова: необходимо собрать на автомате в ряд несколько одинаковых картинок, которые выпадали в случайном порядке. Фото: ГУ МВД по НСО

Сама суть игры не нова: необходимо собрать на автомате в ряд несколько одинаковых картинок, которые выпадали в случайном порядке. Фото: ГУ МВД по НСО

Действовала преступная группа так: желающие испытать свою удачу в азартной игре приходили в заведение, расплачивались с администратором, которая при помощи специальных ключей выставляла игрокам количество определенных баллов, соответствующее заплаченной сумме. Если человек выигрывал, то деньги выдавались ему. Сама суть игры не нова: необходимо собрать на автомате в ряд несколько одинаковых картинок, которые выпадали в случайном порядке. Если человеку это удавалось, то баллы начислялись, а если нет — сгорали. Те, кому в игре улыбнулась удача, подходили потом к администратору и забирали свои деньги в том размере, который был указан в баллах на автомате.

Пресечь деятельность преступной группы удалось полицейским. После проведения расследования уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд. Согласно санкциям статьи, они могут получить наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске пойдут под суд организаторы подпольного казино
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 26 марта 2020 года: под наблюдением врачей находится 4359 человек
В Новосибирске иномарка насмерть сбила пенсионерку на пешеходном переходе
Не курить кальяны и сидеть в метре друг от друга: как будут работать кафе и клубы в Новосибирске из-за угрозы коронавируса
В Новосибирске бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за махинации с черной икрой
Мэр Новосибирска о жизни города на следующей неделе: «Важна устойчивая работа всех систем жизнеобеспечения и городского транспорта»
«Мы же не звери»: многодетная мама возмущена, что ее ребенку подарили в кафе игрушку для собак
Полицейские объяснили, будут ли штрафовать родителей за поход детей в торговые центры
Обеспечить прозрачность и четкое соблюдение законодательства
Школьники смогут дистанционно подготовиться к предстоящим ЕГЭ