В Новосибирске иномарка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе

26 Март 2020 2020-03-26T16:59:25+03:00

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Вечером, 26 марта, в Кировском районе Новосибирска произошла авария. Водитель иномарки сбил женщину на пешеходном переходе.

— На улице Комсомольской на пешеходном переходе водитель седана сбил женщину, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирску информацию о произошедшей аварии подтвердили.

— Около шести часов вечера, 56-летний водитель автомобиля Nissan Sunny ехал по улице Комсомольской со стороны улицы Чигорина в сторону улицы Тюменская. Около дома № 1 по адресу улица Сержанта Коротаева, он сбил женщину, которая погибла на месте, — сообщили в ГИБДД.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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