В Новосибирске бизнесмена оштрафовали на 100 тысяч за махинации с черной икрой

26 Март 2020 2020-03-26T15:33:57+03:00

В Новосибирске на 100 тысяч рублей оштрафовали мужчину, у которого нашли больше 100 килограммов черной икры. Фото: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

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В Новосибирске на 100 тысяч рублей оштрафовали мужчину, у которого нашли больше 100 килограммов черной икры. Такое решение принял Кировский районный суд.

— В январе текущего года пограничным управлением ФСБ России по Новосибирской области было пресечено незаконное приобретение, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России. В его автомобиле было обнаружены разложенными по коробкам 206 контейнеров с черной икрой, весом больше 100 килограммов, — сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Верхнеобское Территориальное Управление Федерального агенства по рыболовству сообщило, что размер ущерба составил более 23 миллионов рублей.

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